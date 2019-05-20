Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе»

Киев, , 15:17 — REGNUM Украинская компания «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба», сообщает 20 мая пресс-служба компании.

«("Укртранснафта») приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что от Венгрии получено сообщение о технических проблемах на их стороне. Транзит нефти по «Дружбе» возобновится после подтверждения венгерской стороной готовности принимать нефть, добавили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Напомним, в конце апреля на нефтепроводе произошла чрезвычайная ситуация, когда иностранные покупатели нефти обнаружили загрязнения хлорорганикой.

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