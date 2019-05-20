Продажи автомобилей в Японии в апреле выросли на 3,1%

Тоёта, Япония, , 15:15 — REGNUM В апреле 2019 года на авторынке Японии было продано 199 587 легковых машин, что на 3,1% больше, чем в апреле 2018 года. Об этом 20 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За период с января по апрель 2019 года в Японии было реализовано 1 035 610 автомобилей, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Лидером продаж в Стране восходящего солнца в апреле 2019 года стали машины Toyota Motor Corporation. За месяц их было продано более 100 тыс единиц. Этот показатель на 8,2% больше апрельского уровня продаж 2018 года.

На втором месте расположились автомобили компании Honda. В апреле их купили 26 038 покупателей, что на 2,8% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. В конце тройки лидеров машины автопроизводителя Nissan. Эта компания реализовала 18 453 автомобиля (-9,5%).

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