Минприроды РФ намерено рекультивировать более 190 свалок

Москва, , 15:04 — REGNUM В 2019 году по программе «Чистая страна» Минприроды РФ начало работы по рекультивации 48 свалок по стране. Об этом сегодня, 20 мая, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Всего до 2024 года предстоит рекультивировать 191 свалку в черте городов России. Эта работа идёт в плановом режиме», — отметил Кобылкин.

Кроме того, предстоит построить 220 заводов по сортировке и переработке мусора. 20 из этих заводов уже отобрано. Сейчас идёт работа по проверке проектов.

«До конца 2019 года начнётся финансирование 20 заводов по переработке мусора. К концу года будет подобрано ещё около 80 заводов, чтобы сделать задел на 2020 год», — уточнил глава Минприроды.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство природных ресурсов и экологии РФ завершило подготовку документов для начала легализации мусорных полигонов, которые не получили лицензий, но необходимы регионам для вывоза отходов.Подробности: Регионы могут формировать реестры легализуемых полигонов