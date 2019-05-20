Глава Челябинской области объявил о программе озеленения городов

Челябинск, , 15:00 — REGNUM Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил разработать и реализовать в южно-уральских городах специальную экологическую программу «Зелёный город». Об этом врио губернатора сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«В каменных джунглях мы с вами жить не должны. При строительстве новых объектов должен быть проработан вопрос озеленения, высадки новых насаждений, соответствующих нуждам города. Предлагаю сделать областную программу «Зелёный город» и комплексно заняться озеленением городов нашего региона», — сообщил Текслер.

Он отметил, что для реализации программы необходима поддержка граждан и общественных организаций. «Только вместе мы сможем сделать наши города более зелеными, восстановить леса после пожаров и улучшить экологическую обстановку нашего региона», — подчеркнул врио губернатора.

https://www.instagram.com/p/BxmvFaHnN6B/

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 18 мая Текслер принял участие в акции Всероссийского дня посадки леса — вместе с жителями высадил сосны в Городском бору, в 2010 году сильно пострадавшем от лесных пожаров.

Участниками акции было высажено более 2 500 саженцев, всего же в Челябинской области ежегодно высаживается до 25 млн саженцев. Вместе с тем, каждый год в регионе более 6 000 гектаров леса страдает от пожаров.

Ранее Алексей Текслер назвал экологию одним из приоритетов своей работы в Челябинской области. На первой пресс-конференции в качестве врио губернатора он заявил, что внимательно изучил комплексные планы по реализации нацпроекта «Экология» в 12 городах Южного Урала и считает необходимым включить в них дополнительные мероприятия.

С промышленными предприятиями Челябинской области региональное правительство намерено подписать соглашения, в соответствии с которыми компании возьмут на себя ответственность за снижение выбросов в атмосферу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Челябинске состоялся всероссийский форум «Чистая страна», где обсуждались в том числе проблемы обращения с твёрдыми бытовыми отходами и негативное воздействие выбросов в атмосферу. «Мы работаем над тем, чтобы Челябинская область стала комфортным, безопасным, привлекательным регионом для жизни и работы людей. В этом плане экологическая безопасность — один из ключевых компонентов», — заявил на форуме Алексей Текслер.

Президент России Владимир Путин, 20 марта назначивший Текслера врио губернатора Челябинской области, также указал на необходимость решения экологический проблем региона.

Напомним также, что в соответствии с указом президента о реализации национальных проектов, в Челябинске и Магнитогорске вредные выбросы в атмосферу должны снизиться на 20%.