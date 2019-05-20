Глава Африканского банка развития высоко оценил рост экономики Танзании

Додома, 20 мая 2019, 15:06 — REGNUM Глава Африканского банка развития (АБР) Акинвуми Адесина высоко оценил успешный экономический рост Танзании, который в среднем составил 7% в год. Среднемировые темпы роста экономики составляют 3,5%. Танзания продолжает входить в число стран мира, экономика которых развивается наиболее динамичными темпами, передает газета Nipashe.
По информации издания, Адесина поздравил высших лиц Танзании с достигнутыми успехами 16 мая в резиденции президента Джона Магуфули в Дар-эс-Саламе.
Ранее в этот день Адесина и Магуфули провели переговоры о сотрудничестве Танзании и АБР в различных сферах.
АБР обязался выделить средства на строительство асфальтированной трассы Мпанда — Табора длиной 359 километров, а также объездной дороги вокруг Додомы длиной 110 километров.
Кроме того, АБР намеревается решать проблему рынков сбыта для сельскохозяйственной продукции, произведенной в Танзании.