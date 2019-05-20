British Airways прекратит авиасообщение между Лондоном и Киевом

Лондон, , 15:00 — REGNUM Осенью британская авиакомпания British Airways прекратит рейсы между Лондоном и Киевом. Об этом сообщил 20 мая ресурс Avianews.com со ссылкой на заявление авиакомпании.

«Мы с сожалением приостанавливаем рейсы в Киев. У нас была долгая история полётов на Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жизнеспособным», — сказано в сообщении.

Компания сейчас решает вопрос клиентов, уже забронировавших билеты на этот рейс.

В издании отметили, что British Airways была единственной авиакомпанией, чьи самолёты летали с Украины в крупнейший международный аэропорт Хитроу.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года крупнейшая авиакомпания Украины «МАУ» увеличила убытки в девять раз и была вынуждена платить акционерам дивиденды из собственных резервов.

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