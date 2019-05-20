Ведущие вузы РФ примут без вступительных испытаний чемпионов «CASE-IN»

Москва, , 14:55 — REGNUM Победителей и призеров VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», кроме звания лучших молодежных инженерных команд сезона «Цифровая трансформация», ждут многочисленные награды, в том числе, дополнительные баллы при поступлении в российские вузы. «CASE-IN» — один из проектов АНО «Россия — стирана возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

Чемпионат «CASE-IN» — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Соревнования проводятся в нескольких лигах: школьная лига, лига рабочих специальностей, студенческая лига, лига молодых специалистов и специальная лига.

От 8 до 10 дополнительных баллов чемпионы и призеры школьной лиги чемпионата получат при поступлении в Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Тюменский индустриальный университет. Также они смогут принять участие в «тематической смене «#ВместеЯрче» и в образовательной смене в МДЦ «Артек».

Заслуженные награды ждут героев студенческой лиги «CASE-IN»: победители и призеры смогут без вступительных экзаменов поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов России, а команда чемпионов по электроэнергетике отправится на Всероссийский летний образовательный форум «Энергия молодости» в Ставропольском крае.

Стажировки и практики предложат лучшим участникам ведущие компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Особая награда будет вручена в номинации «Лучшее решение, направленное на энергоэффективность (энергосбережение)»: авторы лучших идей получат от титульного партнера «CASE-IN» ООО «Транснефтьэнерго» флагманские смартфоны.

Всех призеров и чемпионов ждут ценные призы и памятные награды, а также участие в корпоративных молодежных форумах компаний-партнеров чемпионата. Общим подарком станет «Rock MM» — традиционный ежегодный концерт для участников финала «CASE-IN» от компании «Майкромайн».

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