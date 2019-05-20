На улучшение жизни населения горных районов Дагестана выделят 80 млн рублей

Махачкала, , 14:51 — REGNUM Средства в объёме 80 млн рублей направят в Дагестане в 2019 году из регионального бюджета на поддержку товаропроизводителей в рамках госпрограммы социально-экономического развития горных территорий. Программа должна повысить благосостояние и качество жизни населения горных районов республики, а также обеспечить устойчивый экономический рост, сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе минэкономразвития субъекта.

Деньги планируется потратить на реализацию инвестпроектов по созданию гибких современных перерабатывающих мини-производств, строительство логистических центров хранения, предпродажной подготовки и реализации продукции, возведение малогабаритных теплиц в горной местности и создание предприятий по производству промышленной продукции.

В настоящее время экономическим ведомством ведется работа по разработке нормативно-правовой базы оказания соответствующей господдержки. В её рамках планируется субсидирование 50% затрат на приобретение оборудования в рамках данных мероприятий. После этого будет объявлен открытый конкурс на отбор инвестпроектов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в течение 2019−2021 годов включительно на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации из федерального бюджета Дагестан получит более 403 млн рублей. В распоряжении премьер-министра России указано, что за счёт этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских хозяйств. Кроме того, будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, оборудования, сельхозтехники, мобильных торговых объектов и т. д.