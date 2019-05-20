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В Узбекистане премьер-министра обяжут лично принимать инвесторов

Экономика

В Ташкенте прошел форум, посвященный «новому формату» общения власти с бизнесом

Ташкент, 20 мая 2019, 14:28 — REGNUM  В Узбекистане в целях повышения инвестиционной привлекательности страны прошел форум, посвященный «новому формату общения предпринимателей с правительством», в ходе которого заведующий секретариатом кабинета министров Акмалхон Ортиков рассказал о новом порядке взаимодействия власти и бизнеса, сообщает Синьхуа.

В частности, сообщается, что президент страны Шавкат Мирзиеев в ходе посещения Андижанской области высказал недовольство недостаточным привлечением в республику инвестиций. Глава государства поручил повысить ответственность чиновников в работе с инвесторами. Сообщается, что в соответствии с порядком, который устанавливается новым форматом, премьер-министр страны будет лично принимать зарубежных инвесторов.

Отмечается, что в текущем году в Узбекистане планируется освоить прямых иностранных капиталовложений на общую сумму в 4,2 млрд долларов.

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Экономика Узбекистана
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