Бюджет Ульяновской области уточнили

Ульяновск, , 14:25 — REGNUM Доходы бюджета Ульяновской области увеличивается на 735 млн рублей, из них наибольшую сумму составят собственные доходы. Соответствующее решение принято на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Доходная часть бюджета увеличится на 735 млн рублей в связи с дополнительными поступлениями из федерального центра, налоговыми и неналоговыми доходами, а также перераспределением средств внутри отраслей. Из них собственные поступления — с ростом на 560 млн рублей. Расходы сложились с ростом 785 млн рублей и составили 59,7 млрд рублей, доходы превышают 60 млрд рублей.

Дополнительные средства будут направлены на развитие образования, здравоохранения и другие социально значимые направления. По словам министра финансов Екатерины Буцкой, 142 млн рублей будет направлено на переселение граждан из аварийного жилья, 30 млн рублей — на выкуп здания школы-детского сада в поселке Ишеевка, значительные средства пойдут на развитие отрасли образования в Барыше.

Кроме того, на жилищно-коммунальное хозяйство выделяется дополнительно 80 млн рублей, на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог — 20 млн рублей. За счет поступления собственных доходов и перераспределения средств на отрасль здравоохранения предусмотрено свыше 105 млн рублей, в том числе на лекарственное обеспечение. Также почти 30 млн рублей дополнительно выделено на проекты местных инициатив.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первоначально редакции доходы областного бюджета на 2019 год спрогнозированы в сумме 52 млрд 236 млн рублей, расходы — почти 51 млрд 790 млн рублей. Бюджет сформирован с профицитом в 446,3 млн рублей.

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