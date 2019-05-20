Что привело Украину к «долговой яме»: реформы

Москва, , 14:21 — REGNUM Одна из основных задач МВФ — кредитование тех или иных государств как с целью развития их экономик и вовлечения их в общемировую систему производства и торговли, так и с целью снижения рисков возникновения кризисных явлений в странах, где проводятся реформы. При чем, конечная эффективность подобного кредитования не всегда очевидна, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Во-первых, МВФ не предоставляет кредиты просто так, а выставляет получателям денежной помощи целый ряд условий, зачастую весьма негативно влияющих на отдельные сегменты экономики страны-заёмщика. Во-вторых, проводимые в этих государствах реформы не всегда дают быстрый позитивный эффект, в то время, как сроки и условия пользования кредитами МФВ довольно строгие», — пояснил эксперт.

Иными словами, весьма часто возникает ситуация, когда выданные фондом кредиты не привели к заметному улучшению в экономике той или иной страны, не повысили ВВП и платежеспособность государства, а деньги уже пора возвращать. Что приводит к тому, что начинаются переговоры о пролонгации кредитов или выдаче новых займов, что в итоге приводит государство в еще большую зависимость от кредитов МВФ.

«Неудивительно, что во многих государствах, которые получали от Международного валютного фонда кредиты, часто слышится недовольство политикой кредитора, а общественное мнение склоняется к версии, что страну «загнали в долговую яму», — пояснил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) никак не помогло экономике страны. По его мнению, напротив, от этого стало «только хуже». Украина должна порядка $10 млрд.

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