В Иркутске представили проект создания индустриального парка на АЭХК

Иркутск, , 14:18 — REGNUM Проект создания промышленного парка с использованием инфраструктуры Ангарского электролизного химического комбината (АЭХК) впервые представлен в ходе Байкальского бизнес форума на прошлой неделе. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба топливной компании «Твэл».

Создание индустриального парка на промышленной площадке АЭХК было предусмотрено соглашением, подписанным правительством Иркутской области и компанией «Твэл». Обсуждение проекта прошло в рамках круглого стола «О перспективах направления развития промышленной политики в Иркутской области». Генеральным проектировщиком стала компания, специализирующаяся на проектах по стратегическому развитию — ООО «КиПартнер».

Главными преимуществами площадки, отметили участники мероприятия, являются большие ресурсные возможности, хорошая инфраструктура, близкая расположенность к азиатскому рынку.

По словам разработчика, промпарк позволит создать 7−8 крупных предприятий, которые специализируются на первичной переработке «с нуля», например, производят стройматериалы. В соответствии с проведёнными исследованиями, за последние 12 лет обрабатывающая промышленность в Иркутской области заметно отстала от добывающей. И по задумке создателей индустриальный парк должен стать местом для её развития.

Подводя итог встречи, генеральный директор АЭХК Александр Дудин отметил, что топливная компания создает сегодня все условия для развития на площадке АЭХК неядерных бизнесов.

Ранее в рамках реализации проекта была разработана схема выделения земельных участков определён исполнитель работ, который будет заниматься разработкой концепции создания индустриального парка.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработана схема выделения земельных участков для промпарка на базе АЭХК