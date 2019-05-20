Волгоградский консервный завод и ТНС спорят в суде за бренд «Универ»

Волгоград, , 14:11 — REGNUM АО «ТНТ-Телесеть» (управляет телеканалом ТНТ) направил иск защите прав на товарный знак «Универ» в суд по интеллектуальным правам. Рассмотрение дела назначено на 29 мая, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Спор связан с правами на товарный знак «Универ» — сериал с одноименным названием транслировался каналом на протяжении нескольких лет. Ответчик не указан, но в качестве третьего лица по делу привлечены ООО «Мегаполис» (управляет волгоградским консервным заводом, его владелец — Евгений Ищенко, бывший мэр Волгограда) и ООО «Западный мост» (зарегистрировано в Тверской области). Компания «Западный мост» ранее владела товарный знак «Универ», в 2018 году права перешли к ООО «Мегаполис». АО «ТНТ-Телесеть», говорится в документах суда, просит признать недействительным данное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).

Как пишет «Коммерсантъ», прежний владелец товарного знака, компания «Западный мост», была представительством украинского завода «Универ», который выпускал овощные консервы под брендом Univer Family. Позже оборудование, активы и товарный знак выкупило ООО «Мегаполис», и уступать его в компании сегодня не намерены. Бывший учредитель «Западного моста» и представитель завода «Мегаполис» Виктор Голинка в беседе с изданием отметил, что товарный знак был зарегистрирован еще до сериала ТНТ, которому «теперь это начало мешать». Он добавил, что ТНТ и ранее обращался в компанию по поводу товарного знака, но тогда все закончилось на этапе переговоров.