Уход компаний США из Китая — попытка «исправить перекосы»

Москва, , 14:08 — REGNUM Начало недели ознаменовалось довольно резкими заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Китая и утверждениями, что в результате предпринимаемых Соединенными Штатами таможенных ограничений значительное количество американских компаний покидает Китай. США пытаются выровнять ситуацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«При этом, как заявил руководитель США, американский бизнес в этом регионе перемещается в иные страны, такие, как, например, Вьетнам. Таким образом, Америка пытается исправить существенные перекосы в своем торговом балансе, где объемы импорта существенно превышают объемы экспорта.

Правда, немного непонятно, как переход части компаний из Китая во Вьетнам и иные государства может повлиять на объемы импортируемых в США товаров — произведены ли эти товары в Поднебесной или во Вьетнаме, в любом случае это импорт, и на загруженность производств в самих Соединенных Штатах такое перераспределение никак не влияет», — пояснил эксперт.

А ведь основная цель, которую постоянно озвучивает Трамп, — это возвращение как можно большего количества производств в страну и улучшение ситуации на рынке труда. Тем не менее (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подобная политика администрации и президента США уже начала приносить негативные плоды в виде сжатия мировой торговли, падения темпов развития и мировой и национальных экономик.

«При этом несущественно пока повлияв на структуру внешнеторговых операций Америки — сальдо торгового баланса там меняется крайне незначительно, оставаясь глубоко отрицательным, и явных позитивных сдвигов пока незаметно», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает американские компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

Читайте также: Торговые войны США: Huawei лишится доступа к Android