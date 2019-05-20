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Специфические настройки: о мошенничестве с банкоматами Сбербанка

Экономика

Проблема воровства существует и находится она на стороне банка

Специфические настройки: о мошенничестве с банкоматами Сбербанка
Банкомат

Москва, 20 мая 2019, 13:59 — REGNUM  Сбербанк едва ли не единственное кредитное учреждение, в банкоматах которого не требуется сперва вводить ПИН-код, а уже затем совершать те или иные операции по своему счету. Именно на этой особенности банкоматов Сбербанка и строится мошенническая схема преступников, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Более того, весьма длительный период на подтверждение операции в 90 секунд, а у большинства банкоматов иных кредитных учреждений время на раздумья примерно втрое меньше, дает возможность злоумышленникам время, чтобы следующий подошедший клиент «уложился» в предписанный временной норматив при подтверждении операции. Любопытно, что данная особенность банкоматов Сбербанка является не конструктивной особенностью, а именно специфическими настройками аппаратуры», — пояснил эксперт.

Несмотря на заверения специалистов этого кредитного учреждения, что они не видят проблемы, и считают, что все системы самообслуживания банка надежно защищены (клиентам лишь рекомендовано внимательно знакомиться с информацией на экране банкомата прежде чем совершать операции), совершенно очевидно, что проблема существует и находится она на стороне банка.

«Так что в ближайшее время вполне стоит ожидать перенастройки банкоматов Сбербанка с тем, чтобы подобные мошенничества стали либо невозможными, либо вероятность таковых была снижена до минимальных уровней», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, клиенты Сбербанка оказались не так надёжно защищены, как ранее полагали. В последнее время участились жалобы граждан на хищение их средств с помощью платёжных терминалов.

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Банковское дело
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