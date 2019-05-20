В России испытали новую технологию освоения трудноизвлекаемых запасов

Оренбург, , 13:55 — REGNUM Специалисты компании «Оренбургнефть» испытали инновационную технологию освоения трудноизвлекаемых запасов, сообщает 20 мая пресс-служба «Роснефти».

Технология позволяет запустить химическую реакцию внутри пласта, которая снижает вязкость нефти, увеличивает её подвижность, и в конечном итоге существенно повышает нефтеотдачу пласта. Продолжительность эффекта после обработки призабойной зоны сохраняется более восьми месяцев.

Испытания прошли на пластах Бобровского и Скворцовского месторождений. В результате была подтверждена технологическая и экономическая эффективность технологии: суммарно только на двух опытных скважинах дополнительно было получено более двух тысяч тонн нефти.

«Оренбургнефть» — нефтедобывающее предприятие, дочернее общество «Роснефти». Ведёт свою деятельность на 205 лицензионных участках на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.

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