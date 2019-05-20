Законопроект о страховых взносах в ТОСЭР внесен в Госдуму

Москва, , 13:55 — REGNUM Законопроект, касающийся налогообложения в ТОСЭР, внесло в Госдуму заксобрание Ростовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Предлагается увеличить льготный период действия пониженных ставок страховых взносов для резидентов ТОСЭР, расположенных на территориях моногородов, с трех до десяти лет.

Предложение обусловлено «практическим графиком локализации на территории опережающего социально-экономического развития индустриальных проектов гринфилд», отмечают депутаты. Так, указали они, переговоры, процедуры принятия решений по локализации производственного проекта, предполагающего новое строительство с нуля в чистом поле, занимают не менее 1−2 лет, непосредственно строительство — еще 1−2 года.

Также, приводят они аргумент в поддержку инициативы, принятие изменений также позволит установить равные условия ведения предпринимательской деятельности для всех ТОСЭР в моногородах, созданных на территории одного региона в разное время.