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Законопроект о страховых взносах в ТОСЭР внесен в Госдуму

Экономика

Моногорода

Москва, 20 мая 2019, 13:55 — REGNUM  Законопроект, касающийся налогообложения в ТОСЭР, внесло в Госдуму заксобрание Ростовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Предлагается увеличить льготный период действия пониженных ставок страховых взносов для резидентов ТОСЭР, расположенных на территориях моногородов, с трех до десяти лет.

Предложение обусловлено «практическим графиком локализации на территории опережающего социально-экономического развития индустриальных проектов гринфилд», отмечают депутаты. Так, указали они, переговоры, процедуры принятия решений по локализации производственного проекта, предполагающего новое строительство с нуля в чистом поле, занимают не менее 1−2 лет, непосредственно строительство — еще 1−2 года.

Также, приводят они аргумент в поддержку инициативы, принятие изменений также позволит установить равные условия ведения предпринимательской деятельности для всех ТОСЭР в моногородах, созданных на территории одного региона в разное время.

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Моногорода
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