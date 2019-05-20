В России утверждены новые правила лесовосстановления

Москва, , 13:47 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило новые Правила лесовосстановления, состав и порядок разработки проекта лесовосстановления. Правила являются обязательными для исполнения, сообщается на сайте Минприроды.

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, задача — добиться 100% восполнения лесов вне зависимости от причин потери. Особое внимание будет уделяться к площадям, пройденным лесными пожарами.

Новыми правилами лесовосстановления предусмотрено поэтапное увеличение доли посадочного материала. Отмечается, что устанавливается жесткий контроль по регионам России.

Подробнее: Лесной кодекс России нужно реформировать — Путин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходима новая редакция Лесного кодекса.

Читайте также: Лесопользователей обязывают восстанавливать лес