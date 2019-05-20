Понедельник, 20 Мая 2019 года
14:00:14 МСК

В России утверждены новые правила лесовосстановления

Экономика

Задача — добиться 100% восполнения лесов вне зависимости от причин потери

В России утверждены новые правила лесовосстановления
Иллюстрация: Mnr.gov.ru
Лесовосстановление

Москва, 20 мая 2019, 13:47 — REGNUM  Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило новые Правила лесовосстановления, состав и порядок разработки проекта лесовосстановления. Правила являются обязательными для исполнения, сообщается на сайте Минприроды.

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, задача — добиться 100% восполнения лесов вне зависимости от причин потери. Особое внимание будет уделяться к площадям, пройденным лесными пожарами.

Новыми правилами лесовосстановления предусмотрено поэтапное увеличение доли посадочного материала. Отмечается, что устанавливается жесткий контроль по регионам России.

Подробнее: Лесной кодекс России нужно реформировать — Путин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходима новая редакция Лесного кодекса.

Читайте также: Лесопользователей обязывают восстанавливать лес

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЛесБумПром и лесное хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить