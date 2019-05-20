«Ижорские заводы» запустили новый комплекс для орбитальной сварки

Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Пусконаладку нового комплекса для автоматической орбитальной сварки неповоротных стыков труб провели представители компании-изготовителя на производстве «Ижорских заводов», сообщает 20 мая пресс-служба предприятия.

Оборудование французского производителя предназначено для выполнения операции по автоматической сварке неповоротных стыков труб различных типоразмеров неплавящимся электродом в среде аргона.

Отмечается, что ввод в строй нового комплекса позволит «Ижорским заводам» выполнять более широкий спектр сварочных работ с наибольшей эффективностью. На первом этапе на оборудование будет применяться при изготовлении манифольда. Работы по этому проекту ведутся в рамках реализации государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013−2030 годы».

Ранее на предприятии сообщали о запуске в опытное производство образцов манифольда и донной опорной плиты, предназначенных для оснащения подводных комплексов добычи.

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