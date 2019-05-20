Протесты против храма в Екатеринбурге не пойдут в плюс экономике: мнение

Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM Протесты против строительства храма в екатеринбургском сквере негативно скажутся на экономике Среднего Урала. Об этом заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин корреспонденту ИА REGNUM.

Руководитель подчеркнул, что он не придерживается ни позиции протеста, ни позиции «за храм»: его в данном случае интересуют экономические последствия.

«На экономике вся эта ситуация обязательно скажется. Не так глобально, но всё равно. В стране — более 80 регионов. Российские и зарубежные инвесторы постоянно смотрят, выбирают из них», — сказал Беседин.

Нельзя сказать, что инвесторы прямо сейчас отвернутся от региона, но они крайне озабочены ситуацией, подчеркнул президент палаты.

«Нормальный человек идёт на стабильную землю, где нет этих потрясений. Поэтому наши ночные протесты принесли вред. Это не в позитив, не в плюс, не в привлечение инвестиций — это сто процентов», — заключил руководитель.

Напомним, 13 мая в Екатеринбурге вспыхнули протесты против возведения храма Святой Екатерины в екатеринбургском сквере. Строительство уже приостановлено, власти запустили сбор предложений по поводу места для строительства храма.

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