Суд заставил власти Пскова контролировать сохранность городских дорог

Псков, , 13:14 — REGNUM Псковский городской суд удовлетворил иск прокурора города и обязал администрацию Пскова принять меры по обеспечению муниципального контроля за сохранностью городских автомобильных дорог. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что после прокурорской проверки 2018 года, по результатам которой в адрес главы администрации Пскова Александра Братчикова было внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, действенных мер по исполнению обязанностей, возложенных законом, властями города принято не было.

«В установленный срок порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, а также соответствующий административный регламент администрацией города не разработаны и не утверждены, мониторинг эффективности муниципального контроля не проводится», — заявили в прокуратуре.

Суд обязал администрацию города разработать и принять необходимый административный регламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал качество ремонта дорог в Пскове, потребовав у подрядчиков в течение мая исправить все недоделки на недавно отремонтированных улицах.

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