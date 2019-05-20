Под железной пятой МВФ: за долги власти платит население Украины

Москва, , 13:12 — REGNUM По мнению депутата украинской Верховной Рады Вадима Рабиновича, известного свой непримиримой критикой сформированного при президенте Порошенко правительства, Международный валютный фонд «загнал Украину в долговую яму». Как считает депутат, если МВФ открыто называет Украину одной из самых коррумпированных стран мира, то, выдавая ей ежегодно кредиты на миллиарды долларов, фонд способствует коррупции в стране и ухудшению уровня жизни населения. Следовательно, по мнению Рабиновича, выплачивать долги МВФ не имеет смысла, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Украина занимает у МВФ с 1994 года. Однако соотношение долга и ВВП Украины достигло критических 80% только при президенте Петре Порошенко. Во время его правления кредиты МВФ, иных международных финансовых институтов и стран Запада стали донором для нестабильной украинской экономики. На начало 2019 года сумма только одного внешнего долга Украины составляла 2 трлн гривен, что было эквивалентно примерно $72,2 млрд. Из них $12,1 млрд (почти 17% внешнего долга) Украина должна своему крупнейшему кредитору — Международному валютному фонду», — напомнила эксперт.

В 2019 году кабинет министров Украины зарезервировал на погашение внешней задолженности треть всего бюджета страны, то есть сумму чуть более 1 трлн гривен (примерно $38 млрд), а в течение ближайших 4−5 лет Украина должна будет выплачивать по внешним долгам почти по $8 млрд ежегодно. Тем не менее, хотя при президенте Порошенко внешний долг Украины достиг очень высоких значений, выплаты МВФ до сих пор осуществлялись по графику.

«Конечно, кредиты позволяют финансировать экономический рост Украины, но преимущественно сырьевая и аграрная структура экономики сохраняется и консервируется. При этом на обслуживание внешнего долга работает почти вся экономика Украины: долги выплачиваются за счет золотовалютных резервов, средств бюджета и новых кредитов, полученных от «щедрых» доноров, которые предоставляют кредиты в обмен на жесткие и непопулярные в народе реформы», — пояснила Мильчакова.

А населению Украины приходится платить за долги, которые наделала власть, из своего кармана в буквальном смысле. За время пребывания у власти президента Порошенко тарифы на газ для населения выросли в семь раз, на электричество — почти в четыре раза, на воду — в пять раз, на отопление — в 10 раз. Одновременно в долларовом эквиваленте средняя зарплата на Украине упала почти на 40%, а средняя пенсия уменьшилась вдвое.

«Поэтому мнение депутата Рабиновича понять простым украинцам, которые на себе ощутили бремя жизни под железной пятой МВФ, можно. Другой вопрос, как на это заявление отреагирует сам МВФ и международные рейтинговые агентства, которые могут учесть при переоценке суверенного рейтинга Украины в худшую сторону (например, агентство S&P Global Ratings в 2019 году подтвердило рейтинги Украины на уровнях В‑ и В, но из-за этих заявлений может и понизить или хотя бы ухудшить прогноз).

А только что занявшему официально должность президента Владимиру Зеленскому, по-видимому, сотрудничество Украины с МВФ, выгодное прежде всего МВФ, не доставляет больших хлопот. Впрочем, время покажет, как и где новое правительство Украины будет искать средства для погашения раздутого внешнего долга», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) никак не помогло экономике страны. По его мнению, напротив, от этого стало «только хуже».