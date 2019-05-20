Первая в России набережная на искусственном участке появится в Дагестане

Махачкала, , 13:12 — REGNUM На берегу Каспийского моря в Махачкале на завершающей стадии находится создание первого в России искусственного участка земли, где планируется построить набережную с ресторанами, гостиничным комплексом и причалом для яхт. Здесь также, по замыслу инициаторов проекта, появится реабилитационный центр на 30 коек, который будет передан в собственность республики. Об этом ИА REGNUM 20 мая сообщили в пресс-службе регионального агентства по предпринимательству и инвестициям.

Врио руководителя ведомства Гаджи Гасанов считает, что набережная станет еще одной достопримечательностью Махачкалы и привлечет внимание туристов. По его словам, это будет открытая территория, большая парковая зона. Площадь искусственного земельного участка составит около 12 га. Сама набережная будет иметь длину около 1 км и ширину более 20 м.

В ходе встречи было отмечено, что реализация проекта началась еще в 2011 году. К настоящему времени его инициаторами затрачено около 800 млн рублей собственных средств. Суммарная стоимость при завершении, по оценкам, превысит 5 млрд рублей. Часть инвестиций составят средства российских и зарубежных инвесторов. Ожидается, что проект даст республике более двух тысяч новых рабочих мест.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в дагестанском городе Каспийске планируется строительство современного гостиничного комплекса и апарт-отеля «Caspian Plaza» с аквапарком. Проект стоимостью 3,2 млрд рублей будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск». Предполагается, что он создаст порядка 150 постоянных рабочих мест.

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