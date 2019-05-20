Рынок коммерческих автомобилей в России упал на 9,2%

Москва, , 13:08 — REGNUM В апреле 2019 года в РФ было продано на 9,2% легких коммерческих автомобилей (LCV) меньше, чем за этот же месяц 2018 года. Об этом 20 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, продажи новых LCV за апрель 2019 года составили 9,7 тыс. штук.

Первое место на рынке легких коммерческих машин заняла отечественная марка GAZ. На её долю в апреле пришлось 45% от общего объема рынка LCV. Всего за апрель 2019 года было продано 4,4 тыс. машин Горьковского автозавода. Это на 7,1% меньше, чем в апреле 2018 года.

Второе место по продажам занимают машины Ульяновского автомобильного завода, объем рынка которых вырос на 1,3% и составил 1,5 тыс. единиц. На третьей строчке располагается отечественная марка Lada, объем рынка которой составил 1 026 авто (-6,4%).

Далее по списку идут американский Ford (1004 машин) и немецкий Volkswagen (557 машин).

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