Рынок нефти находится в ситуации крайней неопределенности

Москва, , 13:00 — REGNUM ОПЕК, Россия и другие союзные производители сокращают добычу на 1,2 млн баррелей в день с января месяца 2019 года, и эти страны соберутся в июне, чтобы решить, продлевать ли пакт. Прогнозы ОПЕК указывают на более жесткий рынок, если группа богатых нефтью стран воздержится от наращивания добычи в июне. С другой стороны, глобальный нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом, требующим, чтобы страны ОПЕК и другие крупные производители увеличили добычу, когда они в следующий раз встретятся в июне, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Напряженность на Ближнем Востоке и санкции США против Ирана создают угрозу снижения предложения. По сути избыток предложения над спросом, который рынок нефти увидел в первом квартале, может перерасти в дефицит уже во втором.

Нефтяной рынок на данный момент находится в ситуации крайней неопределенности в отношении глобальных поставок из Ирана и Венесуэлы в Ливию, которые находятся под санкциями США. Влияние загрязненных потоков российской сырой нефти в Европу также отслеживается, как и нападения на судоходные суда у берегов ОАЭ и на две насосные станции в Саудовской Аравии в последние дни», — пояснил эксперт.

Несмотря на эти факторы, страны ОПЕК имеют возможность стабилизировать рынок. Саудовская Аравия располагает достаточными мощностям для того, чтобы компенсировать недостачу со стороны Ирана и Венесуэлы, но пока к таким методам прибегать они не будут.

Поскольку напряженность в торговых войнах между США и Китаем создает опасения по снижению глобального спроса на нефть со стороны Китая, как одного из крупных импортеров нефти, а также в данной ситуации именно этот фактор сейчас и компенсирует перебои поставок со стороны Ближнего Востока.

«В этой связи цены на нефть как в ближайшей, так и среднесрочной перспективе продолжат рост. Нефть марки Brent имеет потенциал роста до 76 долларов за баррель в ближайшей перспективе, и до $80 за баррель в среднесрочной перспективе, а сланцевая нефть марки WTI вырастет до $65 и $67 за баррель соответственно», — полагает Гасанов.

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