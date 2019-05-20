Ситуация для рубля складывается оптимистично

Москва, , 12:55 — REGNUM Для российской валюты все складывается достаточно оптимистично. Длительное отсутствие очередных санкций, зачатки нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, дивидендные выплаты отечественных компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Все эти факторы позволяют нивелировать ставший привычным негатив по экономике: Минэкономразвития РФ сообщило о снижении ВВП на 0,5% в первом квартале. Дополнительным позитивом выступает рост цен на нефтяном рынке», — отметил эксперт.

Представители ОПЕК рассказали о планах продолжить снижение добычи и после встречи картеля в июне. Кроме того, эскалация конфликта на Ближнем Востоке также способствует удорожанию сырья: саудиты выразили готовность ответить иранцам на недавние атаки в Персидском заливе. Данные факторы будут поддерживать рынок в ближайшее время, из-за чего котировки вполне могут вернуться к недавним максимумам — уровню в $74 за баррель.

«Потенциал для дальнейшего роста курса выглядит ограниченным. На валютах развивающихся стран негативно сказывается торговый конфликт СШа и КНР, угрожающий как мировой экономике, так и ценам на нефть. Тем не менее, ожидать падения стоимости рубля не стоит. Вероятнее всего рубль продолжит движение в диапазоне 64,50 — 65,00 за доллар», — полагает Николаев.

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