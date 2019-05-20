Сельхозпроизводство в Таджикистане за четыре месяца выросло на 9,5%

Душанбе, , 12:53 — REGNUM Сельхозпроизводители Таджикистана по итогам января-апреля 2019 года выпустили продукцию на сумму 1,9 млрд сомони ($201,5 млн), что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 20 мая сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Производство в сфере растениеводства выросло за отчетный период на 30,3%, до 147,3 млн сомони ($15,6 млн), в сфере животноводства — на 8,1%, до 1,753 млрд сомони ($185,7 млн). Производство картофеля составило 1,6 тыс. тонн овощей — 57,5 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года объем производства продукции сельского хозяйства в Таджикистане составил 782,3 млн сомони ($82,9 млн), что на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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