В финале чемпионата «Молодые профессионалы» примут участие 1,5 тыс. человек

Казань, , 12:44 — REGNUM В Казани сегодня, 20 мая 2019 года, стартуют финальные соревнования VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», которые продлятся до 23 мая. Участие в соревнования примут более 1,5 тыс. конкурсантов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

В состязаниях, что пройдут в столице Татарии с 20 по 23 мая, примут участие 1513 конкурсантов, из них — 152 иностранных представителя, 363 конкурсанта-юниора. Соревнования состоятся по 91 компетенции, помимо этого, намечены 23 компетенции блока Future Skills. Юниоры будут соревноваться по 48 компетенциям. Возраст конкурсантов — от 16 до 22 лет, они являются студентами профессиональных образовательных учреждений.

Напомним, состязания — это тест для площадок, которые с 22 по 27 августа 2019 году примут мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Организаторы уточнили, что будут протестированы сервисы по организации безопасности, привлечения волонтёров, а также работа с посетителями и прочие рабочие аспекты.

Для справки:

Чемпионат WorldSkills призван популяризировать рабочие специальности, его начали проводить в Италии в 1946 году. За годы работы к нему присоединились 80 стран, в том числе и Россия, которая стала участником с 2012 года.