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В Калужской области установили новый прожиточный минимум

Экономика

По сравнению с 2018 годом величина прожиточного минимума на душу населения выросла на 4,4%

Калуга, 20 мая 2019, 12:41 — REGNUM  Правительство Калужской области установило величину прожиточного минимума на душу населения за первый квартал 2019 года в размере 10 тыс. 694 рубля.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, для трудоспособного населения прожиточный минимум в первом квартале составил 11 тыс. 514 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 901 рубль, для детей до 15 лет включительно — 10 тыс. 481 рубль.

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года прожиточный минимум на душу населения вырос на 4,4%. Тогда он составлял 10 тыс. 240 рубля.

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Прожиточный минимум в России
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