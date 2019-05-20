На развитие аэродромного комплекса Толмачёво направят 8,9 млрд из бюджета

Новосибирск, , 12:40 — REGNUM Объём государственного финансирования проекта реконструкции аэродромного комплекса Толмачёво составит 8,9 млрд рублей, сообщает 20 мая пресс-служба компании со ссылкой на подтверждение Министерства экономического развития России.

Из общего объёма одобренного финансирования 876 млн рублей будут направлены до конца 2019 года. Срок ввода объекта — 2023 год.

Необходимость модернизации аэродрома обусловлена интенсивным ростом пассажирского и грузового потока, связанным с развитием аэропорта в качестве крупнейшего за Уралом пассажирского и грузового трансферного узла на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию.

В 2018 году пассажиропоток Толмачёво составил 5,909 млн человек, из которых 1,357 млн — трансферные пассажиры. Отмечается, что сохранение стратегии развития стыковочного хаба обеспечит возможность дальнейшего увеличения пассажирских и грузовых перевозок.

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