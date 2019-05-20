Снижение ставки по ипотеке не решит жилищной проблемы в РФ – Делягин

Москва, , 12:45 — REGNUM Если в РФ уменьшится ставка по ипотеке, это поддержит строительный комплекс и часть российского среднего класса, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что при инфляции ниже 4% ставки по ипотеке могут быть в диапазоне 7−8%.

«С формально научной точки зрения Греф в данном случае прав, потому что при инфляции в 4% ипотека может быть 8%, — сказал Делягин. — И в рыночной экономике она может быть и 1%, потому что это выгодно и надолго. Но есть специфика России. При инфляции в 4% ставка рефинансирования у нас всё равно будет больше 7%. То есть банк, если он будет получать деньги у Центробанка, всё равно будет получать их под 7% и всё равно будет накручивать не меньше 2% своей маржи, и поэтому 8% просто не получится. А официальная инфляция, о которой говорят Греф и Набиуллина, к реальной, как мы знаем, отношения не имеет».

При этом Делягин уточнил, что ставка по ипотеке может быть 8%, но этого можно достичь не свободными рыночными методами, о которых говорит Греф, а на основе бюджетной поддержки и бюджетного стимулирования.

«Я бы такое стимулирование поддержал, потому что это не самый худший вариант, — сказал экономист. — Всё лучше, чем когда деньги валяются в бюджете без движения».

Однако Делягин акцентировал внимание на том, что снижение процентной ставки по ипотеке никакого отношения к решению жилищной проблемы в России не имеет, потому что 70% населения не имеет сбережений. Однако если ипотека подешевеет, это, по словам экономиста, поддержит строительный комплекс и часть российского среднего класса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Грефа, ставки по ипотеке в России в 2020 году могут снизиться до 8%.

«(Уменьшение ставки по ипотеке) может произойти в следующем году, может быть, к концу (2019) года», — сказал Греф.

По его словам, при инфляции ниже 4% ставки могут находиться в диапазоне 7−8%.

Читайте ранее в этом сюжете: Греф допустил снижение в России ставок по ипотеке до 8%