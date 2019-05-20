Будет приостановлено действие двух нацстандартов по пожарной безопасности

Москва, , 12:29 — REGNUM В рамках заседания Комиссии по апелляциям при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарте) была поддержана инициатива «Опоры России» о приостановлении действия национальных стандартов ГОСТ Р 57 974−2017 и ГОСТ Р 58 202−2018. Позицию Организации на заседании представилипервый вице-президент «Опоры России», член Комиссии по апелляциям при Росстандарте Марина Блудян и вице-президент «Опоры России», председатель Комитета «Опоры России» по туризму Алексей Кожевников.

Одним из главных вопросов заседания, прошедшего под председательством Директора Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Министерства промышленности и торговли РФ, стало рассмотрение жалобы «Опоры России» от 21.12.2018 г. на утверждение национального стандартаГОСТ Р 57 974−2017"Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» и ГОСТ Р 58 202−2018 «Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования».

В своем письме Организация аргументировала, почему ГОСТ Р 57 974−2017, который устанавливает требования к организации проведения проверок работоспособности вводимых в эксплуатацию и эксплуатируемых в зданиях и сооружениях системи ГОСТ Р 58 202−2018, который устанавливает требования к нормам оснащения, размещения и эксплуатации средств индивидуальной защиты людей при пожаре, необходимо отменить в полном объеме.

По мнению экспертов «Опоры России», требования ГОСТа Р 57 974−2017 носят «избыточный характер и его введение в перспективе представляет угрозу существенной финансовой нагрузки на малый и средний бизнес».

Кроме того, в документеотсутствуют методики проверки работоспособности систем противопожарной защиты, требования к организациям и порядку проведения работ.

О высоком регулирующем воздействии на бизнес, избыточном характере и тяжелой финансовой нагрузке, которая ложится на представителей малого и среднего бизнеса, заявили в «Опоре России» и в отношении требований ГОСТа Р 58 202−2018.

По словам первого вице-президента «Опоры России» Марины Блудян, данные стандарты не только накладывают новые обременения на бизнес, но и носят формальный характер, не имеющий никакой связи с безопасностью.

«В силу формального характера, стандартами ГОСТ Р 57 974−2017 и ГОСТ Р 58 202−2018 не обеспечивается противопожарная безопасность, а обеспечивается сбор денег одним из разработчиков ГОСТ — Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности», которая предлагает предприятиям, имеющим лицензию МЧС России, получить аккредитацию с присвоением статуса «Экспертной организации» за 180 000 рублей и самостоятельно проводить проверки работоспособности систем и установок противопожарной безопасности», — отметила Марина Блудян.

В свою очередь, об обременительном характере требований ГОСТа Р 58 202−2018 о комплектации объектов с массовым пребыванием людей средствами индивидуальной защитына туристическую отрасль рассказал вице-президент «Опоры России», председатель Комитета «Опоры России» по туризму Алексей Кожевников.

Эксперт подчеркнул, что сегодня существуют жесткие требования к обеспечению пожарной безопасности в гостиницах и ресторанах, которые соблюдают предприниматели. В связи с этим, Комитет «Опоры России» по туризму продолжает работу по выявлению ГОСТов с избыточными или устаревшими государственными стандартами и запускает процесс верификации ГОСТов на предмет их соответствия действующему законодательству и современным реалиям.

По итогам обсуждений, на основании аргументированной позиции представителей «Опоры России», члены Комиссии по апелляциям при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии и приглашенные эксперты приняли решение удовлетворить жалобу Организации.

Так, до момента получения согласования профильного технического комитета по стандартизации № 079 «Оценка соответствия», приостанавливаются действия национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57 974−2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования"и ГОСТ Р 58 202−2018 «Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования». Соответствующие приказы будут подготовлены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Росстандарту также поручено обратить внимание всех действующих технических комитетов по стандартизации на недопустимость указания в документах по стандартизации конкретных организаций, уполномоченных напроведение работв области подтверждения соответствия.

Говоря о дальнейшем действии стандартов ГОСТ Р 57 974−2017 и ГОСТ Р 58 202−2018 первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян выразила надежду на их отмену или переход в необременительный вид для предпринимателей.