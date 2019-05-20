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В Сызрани установили более 4000 двухтарифных счётчиков электроэнергии

Экономика

В опытную эксплуатацию уже введены пять домов

Сызрань, Самарская область, 20 мая 2019, 12:26 — REGNUM  Более 4 000 индивидуальных приборов учёта установили в жилых домах Сызрани в апреле-мае 2019 года специалисты Самараэнерго. Всего в городе будет установлено более 28 тыс. индивидуальных двухтарифных счётчиков и 432 общедомовых прибора в 285 жилых домах, сообщает 20 мая пресс-служба предприятия.

В настоящее время в опытную эксплуатацию введены пять домов. После запуска системы в промышленную эксплуатацию она начнёт подавать показания в энергокомпанию в автоматическом режиме. Отмечается, что работа системы обеспечит экономию времени и экономическую выгоду потребителям: за счет использования ночного тарифа они смогут экономить около 10% ежемесячных платежей за электричество.

Все работы и оборудование устанавливаются сызранцам бесплатно в рамках выполнения инвестиционной программы Самараэнерго. Перед проведением работ энергетики размещают объявления на подъездах жилых домов, при этом жильцы могут заранее узнать график внедрения новой системы на сайте Самараэнерго.

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