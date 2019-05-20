В Южной Корее в консультациях по экспорту примут участие делегаты 33 стран

Сеул, , 12:32 — REGNUM Представители министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Южной Кореи проведут консультации по экспорту с представителями из тридцати трех стран мира. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, консультации пройдут в период с 22 по 23 мая в aT Center, расположенном в районе Янче-дон города Сеула.

Данное мероприятие посетит около 220 представителей 220 компаний из 33 стран мира, в том числе из Мьянмы, Камбоджи, Индии, Монголии, Польши, России и Киргизии.

Известно, что представители американской компании United Natural Foods, японской сети аптек Daikoku Drug, крупнейшей розничной сети Мьянмы City Mart уже подтвердили участие в данном мероприятии.

Отмечается, что на данной консультационной встрече южнокорейские экспортеры сельскохозяйственной продукции представят популярные в других странах продукты питания, такие как свежие фрукты (клубника, груша), зеленый чай, грибы, напитки из красного женьшеня, веганское кимчи и другие продукты.