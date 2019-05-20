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Авиакомпания Ryanair обнародовала данные о своей прибыли

Экономика

Ожидается, что будет хуже

Дублин, 20 мая 2019, 12:16 — REGNUM  Авиадискаунтер Ryanair обнародовал данные о своей прибыли за истекший финансовый год: это худший показатель за 4 года, сообщает 20 мая CNBC.

Прогноз не утешительный, как полагают в компании, прибыль может упасть еще больше, поскольку крупнейший лоукост-перевозчик Европы борется с избыточными мощностями, Brexit и задержками в доставке Boeing 737 Max.

Прибыль авиакомпании после вычета налогов составила 1,02 млрд евро, для сравнения, годом ранее прибыль была 1,45 млрд евро. Представители компании прогнозировали прибыль от 1 млрд евро до 1,1 млрд евро.

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Авиаперевозки
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