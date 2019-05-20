Президент критикует развитие ДФО с 2012 года, пора итоги подвести: эксперт

Южно-Сахалинск, , 12:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин с 2012 года высказывает критические замечания по поводу развития Дальнего Востока. Но до правительства, такое впечатление, критика президента не доходит. Такое мнение высказал экс-ректор Сахалинского государственного университета Игорь Минервин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Упразднить Минвостокразвития предлагают дальневосточники

«Высказанная нашим президентом еще в 2012 году критика в адрес правительства РФ по поводу развития Дальнего Востока так и не нашла должного отражения в действиях власти. Периодически меняют каких-то персонажей, им на смену приходят другие. Сменили министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушку на министра Александра Козлова, поменяли ещё каких-то чиновников, но на Дальнем Востоке ничего к лучшему не изменилось. Напротив, ситуация только ухудшается. Задачи президент ставит правильные и, на мой взгляд, совершенно выполнимые. Однако чиновники как не работали всерьёз над созданием благоприятных условий для бизнеса и инвесторов и, как следствие, над благополучием граждан, проживающих в ДФО, так и не работают. Нет, положительный итог, наверное, есть — для отдельных личностей, занимающих должности в «дальневосточном блоке» федерального правительства — если судить по их налоговым декларациям. Но, если судить по отчетам Счетной палаты России, Дальнему Востоку от деятельности этих товарищей только хуже. Все эти игры в ТОСЭР ничего не дают ни территориям, ни бизнесу. Приезжая на Дальний Восток, инвестор, к своему изумлению, обнаруживает, что строить бизнес ему предстоит в чистом поле — ни электростанций в нужном количестве, ни дорог, ни коммуникаций, вообще ничего нет! А создание всего этого требует привлечения таких ресурсов, что инвестор просто разворачивается и уходит. С момента начала деятельности Минвостокразвития Дальний Восток так и не смог полноценно интегрироваться в экономику АТР, он отстает по всем направлениям. Это министерство — просто очень неэффективная структура», — считает Игорь Минервин.

Читайте также: «Нормальная реакция здоровых людей»: об упразднении Минвостокразвития

По мнению эксперта, за почти 7 лет деятельности Минвостокразвития, государство недополучило с дальневосточных территорий колоссальные суммы в виде налогов, не построены предприятия, не обеспечены работой люди.

«И это и есть результат многолетней деятельности «кормушки» для отдельно взятых чиновников Минвостокразвития. И напрашивается вопрос: а нужна ли Дальнему Востоку эта «кормушка»? Президентом задача по развитию ДФО поставлена еще в 2012 году. Пора бы уже подвести итоги», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале «Российская общественная инициатива» появилась петиция об упразднении Министерства по развитию Дальнего Востока. Автор петиции утверждает, что деятельность этого ведомства приносит ДФО не пользу, а вред, между тем на содержание министерства и связанных с ним структур уходят колоссальные средства, которые могли бы быть потрачены на реальные нужды Дальнего Востока.