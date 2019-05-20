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В Казахстане планируют объединить налог физлиц на землю и на имущество

Экономика

Законопроект предусматривает ряд мер, повышающих эффективность налогообложения

Нур-Султан, 20 мая 2019, 11:47 — REGNUM  В Казахстане планируют объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога. Об этом говорится в концепции законопроекта по вопросам налогообложения, сообщает 20 мая агентство «КазТАГ».

Законопроект предусматривает ряд мер, повышающих эффективность налогообложения. В частности, документ предлагает отменить земельный налог для собственников многоэтажных домов.

Кроме того, планируется отменить налог на имущество физических лиц по объектам оценочной стоимости менее 10 млн тенге ($26,4 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что в республике планируется внедрить туристический налог в размере $2−4 за одну ночь.

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Налог на имущество физических лиц
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