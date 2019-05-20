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Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФ

Экономика

Несмотря на рост производства и розничной торговли доходы простых граждан в начале 2019 года упали

Москва, 20 мая 2019, 11:42 — REGNUM  В первом квартале 2019 года рост инфляции в России происходил одновременно с падением доходов населения. Соответствующее заключение опубликовано в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март 2019 года, который подготовила Счётная палата (СП) России.

Из доклада следует, что по итогам первого квартала инфляция в России поднялась до 5,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 2,3%. В то же время цены на нефть и курс рубля показывают положительную динамику, промышленное производство выросло на 2,1%, оборот розничной торговли — на 1,8%.

Что касается исполнения федерального бюджета, то, по итогам первого квартала 2019 года, его доходы составили 4,6 млрд рублей или 23% прогнозируемого объёма годовых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 512,7 млрд рублей или на 12,6%. При этом расходы федерального бюджета исполнены, по мнению СП РФ на достаточно низком уровне — всего 21,5% показателя сводной росписи.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России спрогнозировал, что по итогам 2019 года инфляция составит 5,2%.

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Доходы населения
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