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Китайский юань продолжает рушиться под напором торговых войн с США

Экономика

Уже 6,8988 юаней за доллар США, и это, по всей видимости, не предел

Китайский юань продолжает рушиться под напором торговых войн с США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар и Юань

Пекин, 20 мая 2019, 11:36 — REGNUM  Центральный паритетный курс китайской валюты снова ослаб на 129 базисных пунктов до 6,8988 юаней за доллар США, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Очередное ослабление в понедельник последовало после пятничного, когда юань уступил доллару 171 базисный пункт, а также после четверга, когда юань ослаб на 39 базисных пункта, достигнув отметки 6,8688 юаней за доллар.

Как отмечает ряд экспертов, Китай решил действовать ассиметрично в торговых войнах с США. Ранее США ввели торговые пошлины на китайские товары на общую сумму $200 млрд.

Китай, в свою очередь ввел зеркальные пошлины на сумму $60 млрд, а также начал обрушать курс своей валюты, делая тем самым свои товары более привлекательными на рынке США.

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