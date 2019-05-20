РФ последовательно лишают всех современных технологий – экономист

Москва, , 11:51 — REGNUM Добыча нефти становится всё более дешёвой, и поэтому в будущем едва ли можно ожидать, что цена на этот энергоресурс будет серьёзно расти, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра энергетики РФ Александра Новака, который не исключил дефицита нефти на мировом рынке летом 2019 года.

«На мой взгляд, в долгосрочной перспективе дефицита нефти не ожидается, — сказал Гинько. — В краткосрочной перспективе, даже если он и возникнет, это не сильно скажется на цене нефти. Во-первых, если основные потребители нефти столкнутся с тем, что они не могут получить её по той цене, к которой привыкли, они могут возместить её резервами и переключиться на другие возможности. Например, в Германии летом уже более половины электроэнергии будет добываться за счёт альтернативных источников — прежде всего за счёт солнечных панелей. А Германия — основной потребитель энергоресурсов в Европе».

Вторая причина, названная экономистом, это всё более активное проникновение новых технологий в нефтедобычу.

«Некоторые крупные нефтедобывающие компании уже добились того, что сокращают издержки на добычу нефти как минимум на 40%, — сказал Гинько. — В такой ситуации речь не может идти о том, что нефть серьёзно подорожает. Конечно, она может подорожать ситуативно из-за того, что политика США в области доллара носит хаотичный характер. Но сама по себе нефть становится очень дешёвой, а конкуренция на рынке энергоресурсов очень велика, и связана она в том числе и с политическими вещами. Например, на рынке природного газа. Американский сжиженный СПГ будет очень сильно падать в цене для того, чтобы выбить конкурента в виде трубопроводного российского газа».

При этом эксперт предупредил, что Россия рискует очень серьёзно проиграть и в технологическом плане.

«Основной удар санкций, тонкий и не очень заметный, заключается в том, что Россию последовательно лишают практически всех современных технологий, — сказал Гинько. — Мы уже видим проблемы по всей цепочке в российской энергетике, которые возникают из-за технологических сбоев. Это очень большой вызов для РФ. Главный удар санкций по России — это лишение доступа ко всем мировым технологиям. А импортозаместить производство технологий нельзя. Поэтому России рано или поздно придётся искать компромисса с западными партнёрами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Новак не исключил возникновения дефицита нефти на мировом рынке из-за роста спроса летом 2019 года.

«Летом возможен дефицит, если спрос вырастет, как в предыдущие годы», — заявил Новак.

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