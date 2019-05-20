Мэр Якутска предлагает подать в суд на регионального мусорного оператора

Якутск, , 11:17 — REGNUM Глава столицы Якутии Сардана Авксентьева посоветовала гендиректору МУП «Жилкомсервис» обратиться в суд с целью взыскать с регионального оператора по обращению с ТКО центральной зоны Якутии — компании «ЯкутскЭкоСети» — долг в 73 млн рублей. С предложением больше не ждать добровольной уплаты долгов она обратилась к гендиректору городской коммунальной организации Андрею Лебедеву на планёрке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сардана Авксентьева предложила Андрею Лебедеву, констатировавшему, что задолженность регионального оператора перед МУП «Жилкомсервис» почти не уменьшилась, больше не ждать, пока «ЯкутскЭкоСети» заплатят добровольно.

«Необходимо решать этот вопрос в судебном порядке, — цитирует мэра Якутска «Якутия.инфо». — Я так понимаю, этапы досудебных требований уже прошли. Пока мы имеем с вами то, что «ЯкутскЭкоСети» должны вам 73 миллиона рублей — возможно, что сейчас уже больше с учетом мая. При этом мы не можем оплатить собственные нужды. Те же самые платежи по экспертизе проекта мусорного полигона и так далее — это неправильный менеджмент, скажем так. Не от хорошей жизни мы сейчас вступаем в различные процессы, когда переносим платежи — к примеру, по тому же «Водоканалу», потому что у нас денег не хватает. Поэтому вам вопрос с задолженностью надо решать».

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Как сообщало ИА REGNUM, политолог Виталий Обедин пришёл к выводу, что прежняя команда мэрии города под руководством Айсена Николаева, в мае 2018 года сменившего кресло мэра на место главы республики, заключила с компанией «ЯкутскЭкоСети» такой договор, условия которого теперь не позволяют горадминистрации вмешиваться в работу мусорного оператора. Подписанное в 2016 году соглашение мэрии Якутска с компанией «ЯкутскЭкоСети» политолог считает гениальным: фактически компании был передан рынок с оборотом средств более полумиллиарда рублей в год, с предоставлением техники, помещения, людских ресурсов и даже денег муниципального предприятия «Жилкомсервис» на срок 20 лет.

«Взамен мэрия оставляла себе концессионную плату аж в 10 тыс. в год и брала обязательство никак не лезть в дела фактически ей же соучреждённого предприятия», — констатировал также политолог, подчеркнув, что мэрия Якутска не имеет возможности влиять на регионального оператора.

«Почему не могут через МУП «Жилкомсервис» влиять? Да потому что нынешний директор МУПа Андрей Лебедев ходит с директором «ЯкутскЭкоСети» Денисом Тоном, как пара попугаев-неразлучников. Где один, там второй. Тон задаёт всегда Тон (простите за каламбур), а Лебедев всегда с ним соглашается. Казалось бы, это вообще не проблема: берём и снимаем директора, ставим на его место нового, у которого на первом месте интересы города и горожан. И тут вопрос — а почему этого никто не рискует сделать? В чём причина пресловутой «беззубости»? Вариантов не так много: Андрей Лебедев незаменимый специалист, великий ЖКХ-шник или очень удачно женился», — отмечал Виталий Обедин.

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