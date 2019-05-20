Росавтодор: на 60% готова трасса «Таврида» в Крыму

Москва, , 11:07 — REGNUM Готовность автомобильной трассы «Таврида» в Крыму на середину мая 2019 года составляет 60%, сообщается на сайте Росавтодора.

Первая очередь будет запущена в декабре 2019 года — откроется две полосы четырехполосной дороги на участке от Керчи до Симферополя.

Открытие движения позволит решить главную проблему, которая затрудняла движение транспорта, въезжающего на полуостров по Крымскому мосту, а также даст жителям и гостям Крымского полуострова альтернативу при выборе маршрута.

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Как сообщало ИА REGNUM, на восстановление вырубленных за время строительства трассы «Таврида» деревьев в Крыму выделили более 200 млн рублей.

Подробности: Первый участок новой трассы «Таврида» открыт в Крыму