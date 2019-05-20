Алтайские сироты стали обманутыми дольщиками

Горно-Алтайск, , 11:03 — REGNUM СУ СК РФ по Республике Алтай усмотрел халатность в действиях местных чиновников, отвечающих за реализацию государственной программы «Охрана семьи и детей» в части предоставления жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и уведомил о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Как следует из официального сообщения ведомства, 18 жителей Республики Алтай, несмотря на окончание реализации данной программы в 2018 году, так и не получили полагающиеся квартиры или дома. А всё потому, что министерство регионального развития Республики Алтай заключило государственные контракты на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Горно-Алтайске. Но по состоянию на 1 апреля 2019 года готовность дома находилась на уровне «нулевого цикла» (там только выкопан котлован, залит фундамент, выставлен подвал и осуществлено его перекрытие).

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств ненадлежащего исполнения должностными лицами министерства возложенных на них обязанностей», — отмечают следователи.

Напомним, в 2018 году республиканские власти отмечали, что в Республике Алтай проживает порядка 1 200 детей, достигших 18-летнего возраста и имеющих право на предоставление жилья. Ежегодно этой категории льготников предоставлялось 107 квартир или домов. На 2018 год было запланировано приобретение 119 квартир. По словам заместителя министра регионального развития Республики Алтай Людмилы Ящемской, которые в апреле 2018 года цитировали «Вести», в муниципалитетах детям-сиротам предоставляется жильё, в том числе — вновь построенное, однако в столице республики (Горно-Алтайске) найти земельный участок под новое строительство почти невозможно.

Всего же за последние пять лет для алтайских сирот было приобретено 616 жилых помещений.