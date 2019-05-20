Продолжается проектирование сухопутного перехода на Сахалин

Хабаровск, , 11:15 — REGNUM Проектирование сухопутного перехода Сахалин — материк продолжается. Пока нет ответа на вопрос — мост это будет или тоннель. Но проект, с учётом всех сложностей, уже подрос в цене, стоимость всех работ в настоящее время оценивают в 540 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В докладе гендиректора института «Дальгипротранс», с которым ознакомились аналитики ИАА Eastrussia, отмечается, что железная дорога должна будет пройти по территории трёх районов Хабаровского края — Комсомольского, Николаевского и Ульчского, а также четырёх районов на Сахалине — Александровск-Сахалинского, Ногликского, Охинского и Тымовского. «Дальгипротранс» занимается предпроектной проработкой железнодорожной линии от станции Селихин в Хабаровском крае до станции Ныш на Сахалине с возведением перехода в проливе Невельского.

Общая протяжённость дороги при строительстве перехода Сахалин — материк составит 585 км. Начать её проектирование по техническому заданию должны в 2021 году, завершить к 2024 году. За это время предстоит выбрать вариант железнодорожной линии, разработать проект планировки территории, подготовить предложения по срокам и этапам строительства. И — самое главное — обосновать лимиты финансирования.

Авторы «реанимации» идеи строительства сухопутного перехода Сахалин — материк уверяют, что это позволит увеличить объем грузопотока. Чтобы он вырос до 9,2 млн, необходимо построить 20 раздельных пунктов, в том числе четыре опорных в населенных пунктах Ягодный, Циммермановка, Де-Кастри, Лазарев, а также 623 искусственных сооружения, в том числе — 35 больших мостов.

Для строительства непосредственно моста через пролив Невельского предлагается использовать уже существующие дороги и строить временные. Результаты обследования местности показали, что тяжелая техника не сможет проезжать по существующей дороге Селихино — Николаевск-на-Амуре из-за ограничений по нагрузкам и зауженного полотна. На строительство временных притрассовых дорог придется потратить 7,67 млрд рублей. При этом нельзя будет рассчитывать на финансирование из федерального бюджета — такова позиция Минфина РФ.

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Дополнительные расходы ожидаются и на подключение железнодорожной линии к электросетям. Со стороны Хабаровского края предлагается установить автономные источники генерации — газовые микротурбинные электростанции, еще один опорный пункт питается от изолированной Николаевской ТЭЦ. Со стороны Сахалина источником электроснабжения станет продольная линия ВЛ 110 кВ.

Таким образом, проект сухопутного перехода Сахалин — материк обретает очертания, пусть и медленно.

«Текущая ситуация заключается в том, что идет проектирование. Оно идет, пусть медленно, но и проект, согласитесь, грандиозный. Но проектирование идет достаточно активно. В нем принимают участие пять институтов. В ходе проектирования уточняются цены, конечно. И, по моим данным, пока окончательно не решено — мост это будет или тоннель. Возможно возвращение и к варианту тоннеля. Это и вопросы надежности, и вопросы цены. Тоннель, возможно, даже дешевле. На данном участке климатические, природные условия очень сложные — и льды, и шторма, и грунты очень плохие, и многое другое. Я думаю, что, раз уже тратятся такие деньги на проектирование, уже больше миллиарда, то проект имеет все шансы на реализацию. По срокам, повторю, такие проекты быстрыми не бывают», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора Дальневосточного НИИ морского флота Евгений Новосельцев.

В настоящее время так и не определены источники финансирования масштабного проекта. При этом федеральный бюджет денег на строительство не даст.

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Как сообщало ИА REGNUM, идею строительства сухопутного перехода до Сахалина обсуждают в России более 100 лет. Впервые об этом заговорили еще в царской России, когда отставной военный — энтузиаст предложил насыпать дамбу в самом узком месте пролива Невельского. Реализацию идеи начали при Иосифе Сталине — хотели построить тоннель. Но после смерти генералиссимуса строительство свернули. В постсоветской России к этой идее опять вернулись, но потом отказались ввиду дороговизны проекта.