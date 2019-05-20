Олимпиада «Я — профессионал»: «выход из зоны комфорта»

Москва, , 10:48 — REGNUM Серебряный медалист олимпиады «Я — профессионал» первого сезона Петр Юрлов окончил Сибирский федеральный университет по направлению «История», поступил в аспирантуру и преподавал в родном вузе. Диссертация, которую он успешно защитил, была посвящена истории торговли Енисейской губернии в 1920-е годы. Работая в архивах с бухгалтерской отчетностью предприятий прошлого века, Петр увлекся финансами и поступил в магистратуру на программу «Учет и финансово-инвестиционный анализ».

В 2017 году Петр Юрлов принял участие в первом сезоне олимпиады «Я — профессионал». Он пробовал свои силы в нескольких направлениях и, к удивлению многих, стал серебряным медалистом по «Рекламе и связям с общественностью».

Победа в олимпиаде помогла Петру поступить в магистратуру НИУ ВШЭ «Интегрированные коммуникации». Медалист воспользовался уникальной возможностью и в 30 лет переехал из родного Красноярска в Москву.

: Петр, вы кандидат исторических наук, доцент, защитили магистерскую диссертацию по финансам. Как вам пришла идея участвовать в олимпиаде по направлению «Реклама и связи с общественностью»? Оно ведь совсем не связано с вашим бэкграундом.

Для меня с детства важна эстетика окружающего мира, его красота в самом широком понимании. Не только великолепие высокого берега Енисея, не только мировые художественные шедевры, но и красота коммуникаций между людьми. Моя мама — психолог, и у нас дома большая библиотека, мимо которой я никогда не проходил. А что такое маркетинг? Это как раз искусство выразить рекламное предложение на языке ассоциаций, считываемых целевой аудиторией. Тут очень важны понимание психологии и умение визуализировать свое сообщение. Так родилась мысль попробовать себя в рекламе, ведь это стык моих разных увлечений.

То, чтосо стороны кажется случайным, на самом деле следствие накладывающихся друг на друга обстоятельств. Молодым аспирантом я получал очень скромную зарплату при большой педагогической нагрузке и работе над диссертацией, учеба в магистратуре и работа по моей второй специальности — все это сжимало меня как пружину, напряжение было страшным. В какой-то момент я стал понимать, что в моей жизни надо что-то менять.

: Вы хотите сказать, что ваш выбор истории, а потом бухучета и финансов — не «ваше»?

Вовсе нет! Сейчас я вижу, что это был путь к тому, чем я сейчас увлеченно занимаюсь и продолжаю изучать. Только очень непростой и длинный путь. Исторический факультет дал мне фундаментальную базу понимания закономерностей, сильную гуманитарную подготовку, а магистратура по финансам и инвестициям — навыки структурировать и анализировать данные. Все это — хороший задел для того, чтобы состояться в маркетинге. К слову, я вряд ли занял бы призовое место на олимпиаде, если бы не мой разносторонний багаж знаний.

: Насколько трудно вам было решиться бросить устроенную жизнь в Красноярске и переехать в столицу, снова начать учиться?

В какой-то момент мне правда казалось, что я сжатая пружина, давление которой удавалось сдерживать из последних сил. Олимпиада студентов «Я — профессионал» стала своего рода триггером, который позволил мне найти новые грани моей профессиональной и академической жизни.

Я совсем не стремился уехать из Красноярска в Москву, но не использовать возможность получить очень сильное образование в одном из ведущих вузов было бы большим упущением. Я и сейчас считаю ошибочным мнение, будто переезд в Москву из провинции — это цель. Цель должна быть связана с изменением к лучшему себя, своего образования, уровня жизни, а не в переезде как таковом. Совершенно не важно, видно ли Кремль из твоих окон или берег Енисея. Главное в том, развиваешься ли ты, любуясь этими видами, двигаешься вперед или просто сидишь в зоне комфорта. Я много общался с победителями олимпиады и заметил, что многие участвовали в соревнованиях как раз потому, что не согласны были «лежать на диване», хотели перемен в своей жизни. Что касается «академического дауншифтинга» — я уверен, что плох тот кандидат наук, который после защиты диссертации не стремится учиться дальше.

: Значит, магистратура Высшей школы экономики — это не последнее ваше образование, если заглянуть в будущее?

Реклама, маркетинг, коммуникации — все то, чему я хочу посвятить свою профессиональную карьеру, — это сфера стремительных изменений. Если рекламщик не занимается самообразованием, он очень быстро «выходит в тираж». Поэтому для меня вопрос постоянного профессионального развития является риторическим. Наверное, традиционные аудиторные образовательные форматы на какое-то время будут для меня неактуальными, но я точно знаю, что не прекращу заниматься онлайн на образовательных платформах Coursera, OpenEdu и других. Я скажу больше: в поиске работодателя я буду пристальное внимание обращать на то, какое внимание компания уделяет профессиональному развитию своих сотрудников.

: Ваша жизнь круто изменилась всего за один год. Какие события этого времени вы назвали бы самыми значимыми для вас?

Я открыл новую страницу своей жизни. Благодаря олимпиаде я не только переехал в столицу и поступил в крутой университет, но и нашел новых друзей. Мой круг общения постоянно растет, а мои новые знакомые — увлеченные люди, профессионалы в сфере маркетинга и коммуникаций, с которыми бесконечно интересно общаться, и у них есть чему научиться. За этот год я получил несколько предложений о работе и сейчас сотрудничаю с крупнейшей в России экспедиционной компанией. Я очень рад, что мой университет в рамках учебной практики предлагает поработать с мировыми лидерами в области коммуникаций. Очень надеюсь закрепиться в компании, где буду проходить практику.

Спустя год я, конечно, не чувствую себя москвичом, но вижу в этом только плюсы: я по-прежнему чувствую себя первооткрывателем новых улиц, архитектурных жемчужин, необычных музеев и большого количества публичных пространств — центров скопления самых разных, удивительных и интересных людей.

Очень сложно выделить главное событие года. Хотя, наверное, это понимание того, что нет ничего невозможного, а успех в жизни зависит не столько от побед, сколько от постоянной работой над собой.

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