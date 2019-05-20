Строить ЛДС к МЧМ в Новосибирске будет московская компания

Новосибирск, , 10:36 — REGNUM Строительством новой ледовой арены в Новосибирске, которая должна быть готова к молодёжному чемпионату мира в 2023 году, займётся московская компания «Элинальфа». Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что на аукцион была подана всего лишь одна заявка.

«На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признать единственного участника Общество с ограниченной ответственностью «Элинальфа» и поданную им заявку соответствующими требованиям ФЗ №44-ФЗ и документации об электронном аукционе», — говорится в документах.

Начальная цена контракта — 5,762 млрд рублей. Подрядчик должен выполнить строительные работы «по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включённые в другие группировки». Срок начала — не позднее семи дней со дня заключения контракта; окончания — 15 декабря 2021 года.

На сайте ООО «Элинальфа» указывается, что компания основана в 2005 году, как генподрядная организация. «Элинальфа» рассказывает, что уже построила 47 крупных спортивных объектов, энергетических центров, административных и учебных зданий, гостиниц и общежитий общей стоимостью более 36,4 млрд рублей. На её счету строительство ледовой арены на улице Партизана Железняка в Красноярске за 3,1 млрд рублей, которая строилась к Универсиаде 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года министерство строительства Новосибирской области объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства новой ледовой арены, которая должна появиться на ул. Немировича-Данченко в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Заказчиком выступило региональное управление капитального строительства.

Отметим, что по планам на левом берегу реки Оби в Новосибирске должна появиться шестиэтажная ледовая арена, камеры хранения, транспортные КПП и два павильона досмотра. Основная арена должна вмещать до 10,5 тыс. зрителей. Рядом расположатся игровой зал и малая тренировочная площадка с временными трибунами на 200 мест.

Строительство финансируется за счёт средств федерального бюджета.

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