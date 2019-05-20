Количество регистраций автомобилей в Казахстане в I квартале выросло на 10%

Нур-Султан, , 10:29 — REGNUM По итогам первого квартала 2019 года в Казахстане зарегистрировали 220 788 легковых автомобилей, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

По состоянию на 1 апреля в республике зарегистрировано 3,693 млн автомобилей. За отчетный период зарегистрировано 2 850 ДТП, что на 6,5% меньше, чем годом ранее. В авариях пострадали 4 203 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года органы административной полиции Казахстана поставили на учет 1 194 254 транспортных средства, что на 14,8% больше, чем в 2017 году.

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