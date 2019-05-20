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Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом в России

Экономика

Лидером по скорости продаж авто в ценовом диапазоне от 300 до 500 тыс. рублей стал Ravon R2

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом в России
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За рулем автомобиля

Москва, 20 мая 2019, 10:15 — REGNUM  Рейтинг быстро продаваемых автомобилей с пробегом составили специалисты Авто.ру.

В ценовой категории до 300 тыс. рублей наименьший срок размещения объявления на автомобильном сайте у корейской модели Hyundai Solaris. Эту машину удается продать в среднем за 16 дней. На втором месте Chevrolet Cruze. На её продажу уходит около 17 дней. Чтобы продать отечественную Lada Largus приходится ждать в среднем 23 дня.

Лидером по скорости продаж авто в ценовом диапазоне от 300 до 500 тыс. рублей стал Ravon R2. Его продают в среднем за 20 дней. Второе место занимает Nissan Juke — 25 дней. Тройку замыкает Hyundai Solaris. Объявление с этой моделью размещается на сайте в среднем 28 дней.

В сегменте 500−800 тыс. рублей быстрее всего продаются Volvo XC60, KIA Rio и Hyundai Solaris. Эти машины находят своего нового владельца примерно через 30 дней.

Что касается более дорогих машин с пробегом стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн рублей, то по скорости продажи (32 дня) лидируют немецкая BMW 4-Series, южнокорейская Hyundai Creta и модель японского автопроизводителя Infiniti JX.

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