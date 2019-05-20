Рубль без препятствий движется к цели 63,80

Москва, , 09:53 — REGNUM По рублю не ожидаются сегодня, 20 мая, значимых событий, однако, действующих факторов на укрепление сейчас больше, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

«На прошлой неделе Минфин снова поставил рекорд по размещению ОФЗ, это придает уверенности рублю, так как участники, играющие по операциям керри-трейд активно скупают российскую валюту. Сейчас вероятный сценарий — снижение американской и европейской валюты по отношению к рублю», — полагает эксперт.

Укрепляющаяся нефть тоже, как будто под руку сопровождает рост рубля. Нет громких событий, связанных с нефтью сегодня, поэтому данный инструмент не будет выдавать потрясений для российской валюты.

«Санкции США не анонсировали, слишком много забот с Китаем, поэтому американцам не до России. Подытоживая, можно сказать, что рубль спокойно и без препятствий движется к цели 63,80 в ближайшей перспективе. Сегодня ожидается укрепление до 64,40 руб./доллар», — считает Френкель.

Читайте также: Рубль получит поддержку от нефтяного рынка