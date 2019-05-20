Названо число проданных авто компании Hyundai Motor в I квартале 2019 года

Сеул, , 09:56 — REGNUM В первом квартале года объем продаж внедорожников южнокорейской машиностроительной компании Hyundai Motor составил 4,38 трлн вон (~$3,66 млрд), что на 14% больше, чем объем продаж легковых автомобилей (3,81 трлн вон, ~$3,19 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что объем продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке страны составил 2,32 трлн вон (~$1,94 млрд), что на 502,6 млрд вон (~$420,96 млн) больше, чем объем продаж внедорожников (1,82 трлн вон, ~$1,52 млрд). Однако на зарубежных рынках объем продаж кроссоверов составил 2,55 трлн вон (~$2,13 млрд).

В первом квартале 2019 года, южнокорейская компания продала 184 588 внедорожников и 1699 210 легковых автомобилей. Не смотря на спад продаж кроссоверов на внутреннем рынке (59 324 единиц), экспорт данного вида автомобилей, напротив, увеличился до 125 264 единиц.

Общий объем продаж компании Hyundai Motor увеличился на 17,8% и составил 8,19 трлн вон (~$6,85 млрд), а количество проданных автомобилей — на 7,4% до 350 798 единиц.